Назарбаев встретился с премьер-министром Италии
Политики обсудили укрепление двусторонних отношений и международные проблемы.
Политики обсудили укрепление двусторонних отношений и международные проблемы.
Лидеры двух государств обсудили приоритетные направления казахстанско-саудовского партнерства. Стороны отметили высокий уровень политического диалога и плодотворного взаимодействия в рамках международных организаций.
В ходе встречи Н.Абыкаев доложил Президенту Казахстана о проводимой работе по дальнейшему совершенствованию системы национальной безопасности.
В понедельник в Женеве на финальном заседании рабочей группы было официально объявлено о завершении переговоров о вступлении республики во Всемирную торговую организацию. Казахстан станет 162-м членом ВТО.
Президент Казахстана поблагодарил представителя королевства за помощь в строительства мечети «Нур Астана».
Политики обсудили укрепление двусторонних отношений и международные проблемы.
Награду президенту Казахстана присудило Вольное экономическое общество России.
Кокпар, или козлодрание - конная игра, известная еще со времен зороастризма, очень популярна среди казахстанцев.
Кольсайские озера, расположенные на территории национального парка «Кольсай колдери», называют «жемчужиной Северного Тянь-Шаня» и являются туристическим объектом.
Считается, что чем веселее и щедрее пройдет праздник весны, тем удачнее будет год.
Концерт, организованный совместно Международной организацией ТЮРКСОЙ и Министерством культуры Туркменистана, собрал в туркменском городе Мары известных солистов и деятелей музыкального искусства.
Второй год подряд главного тренера национальной сборной по боксу Мырзагали Айтжанова и капитана команды Данияра Елеусинова лучшими в мире признаёт Международная ассоциация бокса
В понедельник в Женеве на финальном заседании рабочей группы было официально объявлено о завершении переговоров о вступлении республики во Всемирную торговую организацию. Казахстан станет 162-м членом ВТО.
Глава Казахстана также встретился со студентами и преподавателями «Назарбаев Университете».
Огонь будет хранится в атлетической деревне в специальной колбе.