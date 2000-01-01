Назарбаев встретился с премьер-министром Италии
Политики обсудили укрепление двусторонних отношений и международные проблемы.
Политики обсудили укрепление двусторонних отношений и международные проблемы.
Лидеры двух государств обсудили приоритетные направления казахстанско-саудовского партнерства. Стороны отметили высокий уровень политического диалога и плодотворного взаимодействия в рамках международных организаций.
В ходе встречи Н.Абыкаев доложил Президенту Казахстана о проводимой работе по дальнейшему совершенствованию системы национальной безопасности.
В понедельник в Женеве на финальном заседании рабочей группы было официально объявлено о завершении переговоров о вступлении республики во Всемирную торговую организацию. Казахстан станет 162-м членом ВТО.
Президент Казахстана поблагодарил представителя королевства за помощь в строительства мечети «Нур Астана».
Политики обсудили укрепление двусторонних отношений и международные проблемы.
Награду президенту Казахстана присудило Вольное экономическое общество России.
Баурсак – казахский хлеб, а точнее кусочки теста, обжаренные в сале. Хозяйки пекут его по старинным рецептам, которые передаются из поколения в поколение.
Считается, что чем веселее и щедрее пройдет праздник весны, тем удачнее будет год.
Кольсайские озера, расположенные на территории национального парка «Кольсай колдери», называют «жемчужиной Северного Тянь-Шаня» и являются туристическим объектом.
Концерт, организованный совместно Международной организацией ТЮРКСОЙ и Министерством культуры Туркменистана, собрал в туркменском городе Мары известных солистов и деятелей музыкального искусства.
Второй год подряд главного тренера национальной сборной по боксу Мырзагали Айтжанова и капитана команды Данияра Елеусинова лучшими в мире признаёт Международная ассоциация бокса
В понедельник в Женеве на финальном заседании рабочей группы было официально объявлено о завершении переговоров о вступлении республики во Всемирную торговую организацию. Казахстан станет 162-м членом ВТО.
Глава российского дипведомства отметил также, что на межсирийских переговорах необходимо сконцентрироваться на конкретных вопросах, включая работу над конституцией. Он выразил надежду, что предложенный проект конституции Сирии будет способствовать диалогу и дискуссиям.
В частности, именно правительство теперь будет утверждать социально-экономические программы и отвечать за их реализацию.