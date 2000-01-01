Президент Казахстана поблагодарил представителя королевства за помощь в строительства мечети «Нур Астана».

В понедельник в Женеве на финальном заседании рабочей группы было официально объявлено о завершении переговоров о вступлении республики во Всемирную торговую организацию. Казахстан станет 162-м членом ВТО.

В ходе встречи Н.Абыкаев доложил Президенту Казахстана о проводимой работе по дальнейшему совершенствованию системы национальной безопасности.

Лидеры двух государств обсудили приоритетные направления казахстанско-саудовского партнерства. Стороны отметили высокий уровень политического диалога и плодотворного взаимодействия в рамках международных организаций.